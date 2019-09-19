"Россия готовит наступление": Порошенко сделал громкое заявление и обратился к украинцам

Вместо добросовестного выполнения компонента безопасности Минских соглашений Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он напомнил, что пять лет назад Россия обязалась выполнить минские договоренности, которые предусматривают ряд безопасносных условий.

В частности, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса.

Петр Порошенко

"Вместо добросовестного выполнения безопасносного компонента Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления", – написал Порошенко.

Он отметил, что нужно требовать от Москвы выполнять взятые обязательства, держать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. После встречи Представитель Украины в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах на оккупированном Донбассе.

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