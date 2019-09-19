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19 сентября • обновлено в 12:38
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"Россия готовит наступление": Порошенко сделал громкое заявление и обратился к украинцам

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Вместо добросовестного выполнения компонента безопасности Минских соглашений Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу.

Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он напомнил, что пять лет назад Россия обязалась выполнить минские договоренности, которые предусматривают ряд безопасносных условий.

В частности, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого оружия зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику из оккупированного Донбасса.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Вместо добросовестного выполнения безопасносного компонента Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу. Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления", – написал Порошенко.

Он отметил, что нужно требовать от Москвы выполнять взятые обязательства, держать и, в случае необходимости, укреплять режим санкций, консолидировать проукраинскую международную коалицию.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. После встречи Представитель Украины в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах на оккупированном Донбассе.

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Темы
Мирные переговоры в Минске Минские договоренности
Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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70rus xxx
70rus xxx
Огласите хотя б 3 первых пункта,сразу станет ясно,кто прав,кто виноват.А так,льют с пустого в порожнее уже 5 лет.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Нужно послать корабли через Керченский пролив. В прошлый раз чуть-чуть не хватило сил Москву захватить, во второй раз точно получится. СУГС, ёпста!
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Кор Павел
Кор Павел
Пьяный петрушка опять хочет залезть на политический олимп-смех
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