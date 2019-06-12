Россия готовит Молдове "донбасский сценарий": названа угроза для Украины

Россия навязывает Молдове сценарий федерализации, при котором Приднестровье будет иметь больше прав, чем остальная территория государства. Такого же статуса Кремль хочет для Донбасса в составе Украины.

Об этом рассказал в эфире ObozTV руководитель Программы исследования Юго-Восточной Европы аналитического центра "Украинская призма" Сергей Герасимчук. По его словам, сценарий федерализации продвигает Игорь Додон – президент Молдовы и неформальный лидер правящей Социалистической партии.

"Федерализация имеет опасный для Украины контекст. Речь идет о том, что федерализация будет ассиметричной. Приднестровье получит больше преференций как субъект федерации, чем остальная часть Молдовы, получит право вето на внешнюю политику. Этот тот сценарий, который Россия пыталась продвигать в Украине", – отметил он.

"С одной стороны, о федерализации речь не шла на открытых политических площадках, ни одна из политических сил не говорила о федерализации. Но появление в новом правительстве Василия Шова, социалиста, который является одним из апологетов этой федерализации, говорит о том, что этот вопрос может в любой момент появиться в повестке дня, и это создаст опасный для Украины прецедент", – подчеркнул Герасимчук.

По его мнению, Россия пытается применить одну и ту же модель для всех конфликтов, где она задействована.

"В Молдове есть приднестровский конфликт. Россия предлагает решить его таким путем – сохранение присутствия на территории Приднестровского региона российских войск, предоставление Приднестровскому региону широких полномочий, прав в формировании внешней политики республики Молдова, право вето на внешнеполитические шаги республики Молдова", – пояснил он.

Как подчеркнул эксперт, если эта модель будет перенесена на Донбасс, то последствия будут катастрофическими.

"Мы должны были бы согласиться на присутствие там российских войск, на право вето со стороны Донбасса на внешнюю политику Украины. Это то, чего Россия требовала еще в 2014 году. Выходит, что все годы войны были напрасными? Потому Украина крайне не заинтересована в том, чтобы эта модель была использована в Молдове. Даже если она будет использована, Украина должна четко указать, что это не является прецедентом, и что мы не имеем намерения идти таким же путем", – заявил Герасимчук.

Игорь Додон facebook.com/dodon.igor

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Молдовы Кишиневе противники президента Додона провели митинг, где обвинили главу государства в продвижении проекта о федерализации страны. Оппоненты также обвинили Додона в получении финансирования от России.

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