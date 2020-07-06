Россия – это болота вокруг Садового кольца, – Турчинов о мечте Путина возродить СССР

Российский президент Владимир Путин постоянно подчеркивает, что земли, которые его страна считает своими, должны быть возвращены в ее состав. Впрочем глава страны-агрессора забывает о том, что львиная доля ее территорий присоединена силой.

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" озвучил экс-секретарь СНБО, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов. Он отметил, что истинно российской является мизерная часть современной РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы же понимаем, что такое в классическом понимании Россия. Россия, Российская империя – это на 80% силой присоединенные территории. И если брать "исконно", как они говорят, российские земли – это болота вокруг Садового кольца. Это, может быть, "исконно" российские земли", – считает политик.

В то же время он подчеркнул, что заявления о "возвращении исторической справедливости" – это серьезная угроза со стороны России. К тому же, ее власть серьезно готовится воплощать свои преступные планы не только в теории. Доказательством этому, по словам Турчинова, является превращение временно оккупированного Крыма в военную базу.

Напомним, Турчинов также заявил, что предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.

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