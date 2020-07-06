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Россия – это болота вокруг Садового кольца, – Турчинов о мечте Путина возродить СССР

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
2,3 т.
Александр Турчинов

Александр Турчинов.

Российский президент Владимир Путин постоянно подчеркивает, что земли, которые его страна считает своими, должны быть возвращены в ее состав. Впрочем глава страны-агрессора забывает о том, что львиная доля ее территорий присоединена силой.

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" озвучил экс-секретарь СНБО, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов. Он отметил, что истинно российской является мизерная часть современной РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы же понимаем, что такое в классическом понимании Россия. Россия, Российская империя – это на 80% силой присоединенные территории. И если брать "исконно", как они говорят, российские земли – это болота вокруг Садового кольца. Это, может быть, "исконно" российские земли", – считает политик.

В то же время он подчеркнул, что заявления о "возвращении исторической справедливости" – это серьезная угроза со стороны России. К тому же, ее власть серьезно готовится воплощать свои преступные планы не только в теории. Доказательством этому, по словам Турчинова, является превращение временно оккупированного Крыма в военную базу.

Напомним, Турчинов также заявил, что предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтПартия "Европейская солидарность"СНБОЯнина СоколоваАлександр ТурчиновВладимир Путин
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