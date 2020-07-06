Россия – это болота вокруг Садового кольца, – Турчинов о мечте Путина возродить СССР
Александр Турчинов.
Российский президент Владимир Путин постоянно подчеркивает, что земли, которые его страна считает своими, должны быть возвращены в ее состав. Впрочем глава страны-агрессора забывает о том, что львиная доля ее территорий присоединена силой.
Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" озвучил экс-секретарь СНБО, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов. Он отметил, что истинно российской является мизерная часть современной РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы же понимаем, что такое в классическом понимании Россия. Россия, Российская империя – это на 80% силой присоединенные территории. И если брать "исконно", как они говорят, российские земли – это болота вокруг Садового кольца. Это, может быть, "исконно" российские земли", – считает политик.
В то же время он подчеркнул, что заявления о "возвращении исторической справедливости" – это серьезная угроза со стороны России. К тому же, ее власть серьезно готовится воплощать свои преступные планы не только в теории. Доказательством этому, по словам Турчинова, является превращение временно оккупированного Крыма в военную базу.
Напомним, Турчинов также заявил, что предпосылками наступления на Херсон российских войск могут быть хаос и неуправляемость ситуации в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент России Владимир Путин заявил, что ни одна из союзных республик якобы не имела права выходить из СССР. Однако это случилось из-за распада компартии, которая, согласно советской конституции, имела полную монополию власти.
Со своей стороны Турчинов предположил, что современную Российскую Федерацию может постичь судьба СССР, и после ее развала Кубань и другие территории отойдут в состав Украины.
Также он уверен, что Украина может добиться успеха в "ползучем" отвоевывании Донбасса.
Что касается Крыма, то Турчинов отметил: если бы в 2014 году в Украине была такая армия, как в 2019-м, то российских оккупантов в Крыму можно было бы "утопить в их крови".