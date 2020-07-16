Россия должна взять ответственность за убийство военного медика на Донбассе, – ЕС

Карина Бондаренко Политика 08:16, 16.07.2020 Обновлено: 08:51, 16.07.2020

Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за убийство военного медика Николая Илина на Донбассе и полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям.

Об этом заявила пресс-секретарь представительства Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали в комментарии для "Радио Свобода".

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", – сказала Массрали.

В то же время представительство ЕС в Украине отметило в Twitter, что прекращение огня и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью.

Публикация представительства ЕС в Украине.
Twitter

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