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Россия должна убираться: Собчак объяснила конфликт на Донбассе

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Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак считает, что конфликт на Донбассе является искусственно созданным и поддерживаемым Россией.

"Я в этом уверена, это искусственный конфликт, поддерживаемый российской стороной", - заявила она в ходе дискуссии в CSIS в Вашингтоне, сообщает VOA.

Как только Москва выведет своих военных с территории Украины, конфликт там закончится, убеждена Собчак.

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Политик также предложила провести "международный референдум" касательно статуса аннексированного Крыма.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаАТО на Донбассе
Место
СШАВашингтон
Объекты
КрымНовости Крымареферендум
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