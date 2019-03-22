Россия бросила прямой вызов: ЕС обнародовал важную декларацию по Крыму

В ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в заключительной декларации саммита Европейского Союза, который состоялся 21-22 марта в Брюсселе. Документ согласовали все 27 лидеров стран-членов ЕС.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Евросоюз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма. Нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности.

"ЕС по-прежнему придерживается своей политики непризнания", — отмечается в декларации.

Украина и ЕС joinfo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Министерство иностранных дел РФ назвало санкции "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".

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