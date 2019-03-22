Россия бросила прямой вызов: ЕС обнародовал важную декларацию по Крыму

В ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Об этом сказано в заключительной декларации саммита Европейского Союза, который состоялся 21-22 марта в Брюсселе. Документ согласовали все 27 лидеров стран-членов ЕС.
"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Евросоюз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма. Нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности.
"ЕС по-прежнему придерживается своей политики непризнания", — отмечается в декларации.
Украина и ЕС
joinfo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.
Министерство иностранных дел РФ назвало санкции "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".
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