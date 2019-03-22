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Россия бросила прямой вызов: ЕС обнародовал важную декларацию по Крыму

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В ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в заключительной декларации саммита Европейского Союза, который состоялся 21-22 марта в Брюсселе. Документ согласовали все 27 лидеров стран-членов ЕС.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что Евросоюз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма. Нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности.

"ЕС по-прежнему придерживается своей политики непризнания", — отмечается в декларации.

Украина и ЕС

Украина и ЕС

joinfo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Министерство иностранных дел РФ назвало санкции "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Европейский СоюзРоссияполитика
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Satin Rik
Satin Rik
Козломооді, нахєр з пляжа, недораса ідіотів
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Satin Rik, кугут вонючий, призвыще РОВНО ОДНОГО мовнюка - вэлыкого укровчэного назвать сумеете? :-))) Фахивця у науци матэматыци? :-)))
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Satin Rik
Satin Rik
Трубицын Александр, мудило, нахєр з пляжа, чмо тупориле
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не надоело?В России просто нет вопроса..принадлежности Крыма...ну никто в России вооще об этом даже и не думает))Украинцы вы там онанизмом занимаитесь.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Сидоров Андрей, онанизмом занимаются не нормальные граждане "украины", а бандеровцы-свидомиты. :-)))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пять лет назад мы в Крыму уже приняли свое решение. Оно просто и понятно: "Крым - это Россия!". Этим все сказано
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2 из 8 ответов | показать все
CARGO 100
CARGO 100
Виня Ксения, "на твое решение всем насрать" ... А ведь хорошо - туалетная бумага в достатке, канализация работает ... Кого волнует сколько ты серишь от паники?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ящик Геннадий, кугут вонючий - как хорошо сказали: ЧУЖОЕ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ! :-) А ВСЯ "внаукраина" составлена из ЧУЖИХ земель: России, Польши, Венгрии, Румынии... Вы, кугуты, своровали ВСЁ... :-(
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