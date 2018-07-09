Россия-агрессор: в ЕС стали на сторону Украины

Евросоюз решительно осудил действия России в Украине, которая напала на государство в 2014 году.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, текст которого ранее опубликовала "Европейская правда". Документ был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета.

"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе.

Евросоюз осуждает аннексию Крыма и Севастополя, проведение незаконных выборов на полуострове, ухудшение положения с правами человека и строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован полный текст заявления Евросоюза по итогам саммита Украина-ЕС.