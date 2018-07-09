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Россия-агрессор: в ЕС стали на сторону Украины

1.8тЧитать новость на украинском

Евросоюз решительно осудил действия России в Украине, которая напала на государство в 2014 году.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, текст которого ранее опубликовала "Европейская правда". Документ был обнародован за подписью президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета.

"Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года", - говорится в документе.

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Евросоюз осуждает аннексию Крыма и Севастополя, проведение незаконных выборов на полуострове, ухудшение положения с правами человека и строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован полный текст заявления Евросоюза по итогам саммита Украина-ЕС.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийское эмбаргоВойна на Донбассе
Место
Украина
Объект
ЕС
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы, поздравляю с очередным официальным признанием вашей мерзости. В мировой истории вы навсегда останетесь скотами, аху*тельная такая многоходовочка...
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