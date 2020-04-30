Россия – агрессор: Рада приняла важное постановление и призвала к продлению санкций

Верховная Рада Украины приняла постановление №3068 об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, оккупации Крыма, Севастополя, ОРДЛО и политических репрессий против граждан Украины.

Этот документ адресован парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций. За него на внеочередном пленарном заседании парламента отдали голоса 309 нардепов.

Итоги голосования Скриншот видео

Примечательно, что постановление поддержали представители всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Итоги голосования Скриншот видео

"Утвердить обращение Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и призвать к освобождению политических заключенных – граждан Украины", – сказано в документе.

Агрессия России против Украины Politeka

Также перед голосованием нардепы обратились к зарубежным партнерам Украины с призывом не допустить отмены санкций против страны-оккупанта России, введенных из-за ее преступлений против суверенитета нашей страны.

Парламентарии также выразили надежду на то, что на РФ усилят внешнее давление с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в докладе брюссельской Международной кризисной группы (ICG), который был опубликован 28 апреля, заявили, что снятие санкций с России якобы остановит войну на Донбассе. Кроме того, в документе предложили не поставлять Украине вооружение, если оно "не изменит баланс сил".