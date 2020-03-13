Россия – агрессор и должна ответить за войну на Донбассе: Княжицкий сделал громкое заявление

Россия – агрессор, инициатор и сторона конфликта на Донбассе. И именно ей нести ответственность за военные действия.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в эфире телеканала "Прямой". По его словам, ни один украинский гражданин, патриот государства никогда не должен идти на то, чтобы поддерживать признание стороной конфликта ставленников и вассалов Москвы.

"Стороны конфликта – это агрессор, Россия, и Украина. Да, это стороны конфликта. Это конфликт, который возник по инициативе Российской Федерации, которая развязала войну и от которой мы защищаем нашу землю. Никаких других сторон конфликта, никаких марионеток, которые потом возглавляют российские регионы и являются гражданами России, не существует. Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции", – заявил политик.

Княжицкий заявил, что Россия должна понести ответственность за войну на Донбассе

Княжицкий отметил, что Россия обманула сама себя, выйдя из ОПЕК, надеясь на то, что цена на нефть не будет столь снижена, что саудиты снизят цену, а Россия сможет продавать по той цене, по которой она и продавала, но попала впросак.

"Фактически в России нет средств для того, чтобы удерживать те цены на нефть, которые есть. И еще больше Россия заинтересована в том, чтобы максимально быстро были сняты санкции. Санкции можно снять, если сказать, что "их там нет", "России там нет". И тогда придумать эти стороны конфликта и усиливать агрессора", – добавил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

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