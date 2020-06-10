Российского дипломата в ООН обвинили в фейке о Донбассе: разгорелся спор
Заместитель постпреда России при ООН в Женеве (Швейцария) Александр Алимов опубликовал в сети фейковое фото, якобы с погибшей на Донбассе девочкой.
На ложь указал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, который сообщил о фейке в Twitter.
Так, Алимов опубликовал текст с фото девочки, которую назвал Полина Сладкая, которая якобы погибла в Славянска в 2014 году.
"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина – Ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", – сообщил украинский дипломат.
Добавим, что в комментариях под постом Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский разместил другое фото, где якобы подтверждено, что Полина Сладкая погибла на Донбассе. На снимке показан мемориал с погибшими именами детей, где указана девочка с таким же именем. По словам Полянского, Алимов ошибся в фото, найдя его в интернете.
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