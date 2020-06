Российского дипломата в ООН обвинили в фейке о Донбассе: разгорелся спор

Заместитель постпреда России при ООН в Женеве (Швейцария) Александр Алимов опубликовал в сети фейковое фото, якобы с погибшей на Донбассе девочкой.

На ложь указал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, который сообщил о фейке в Twitter.

Так, Алимов опубликовал текст с фото девочки, которую назвал Полина Сладкая, которая якобы погибла в Славянска в 2014 году.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина – Ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", – сообщил украинский дипломат.

Добавим, что в комментариях под постом Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский разместил другое фото, где якобы подтверждено, что Полина Сладкая погибла на Донбассе. На снимке показан мемориал с погибшими именами детей, где указана девочка с таким же именем. По словам Полянского, Алимов ошибся в фото, найдя его в интернете.

Wonder how Russian fakes are born? Here you go.



Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to 🇺🇦 army shelling.



In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW