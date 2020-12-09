Радзиховский сказал, когда Украина получит шанс вернуть Донбасс

Процесс возвращения оккупированного Донбасса под контроль Украины возможен только после ухода с поста президента России нынешнего лидера Владимира Путина.

Такое мнение OBOZREVATEL выразил российский публицист Леонид Радзиховский, комментируя годовщину со дня последней встречи в "нормандском формате" между лидерами Украины, Франции, Германии и России.

"У России сейчас нет ни возможности что-то менять по Донбассу – ни присоединять его к себе, ни расширять военные действия на территории Украины. Никто из украинских президентов, кто бы это не был, тоже ничего не может сделать. Ситуация может измениться только после ухода Путина, если Россия будет стараться восстановить отношения с Евросоюзом. Этот процесс не за горами, кстати", – отметил он.

По словам Радзиховского, нынешнее относительное затишье на Донбассе неразрывно связано с пандемией COVID-19, а российское руководство сосредоточилось на внутренней политике.

"В России такое творится, люди умирают, карантины, все всех раздражает, психологически тяжело, странно было бы, если бы в это время Путин рассуждал про Донбасс. Это было бы воспринято как признак его неадекватности. Поэтому его равнодушие вполне понятно", – подытожил он.

Об успехах переговоров в "нормандском формате" читайте в материале OBOZREVATEL "Зеленский давал Путину год, время уже истекло: чего добились на Донбассе и что будет дальше".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк рассказал об успешных результатах саммита в "нормандском формате" по разрешению конфликта на Донбассе.