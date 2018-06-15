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"Российский Крым": Украина отказалась реагировать на слова Трампа

1.7тЧитать новость на украинском

Украина не будет официально реагировать на сообщение в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил о "российском Крыме".

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

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Напомним, накануне американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" сказал мировым лидерам, что "Крым - российский, потому что все там говорят по-русски".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России к G8.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Только попробуйте что-нить на Трампушу тявкнуть, бандерлоги!
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Обтекайте, хохлатые.
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