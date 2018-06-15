"Российский Крым": Украина отказалась реагировать на слова Трампа

Украина не будет официально реагировать на сообщение в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил о "российском Крыме".

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в комментарии журналистам, передает УНИАН.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Напомним, накануне американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" сказал мировым лидерам, что "Крым - российский, потому что все там говорят по-русски".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России к G8.