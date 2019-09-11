Российские СМИ сообщили о "позитивном" сигнале из Киева для Кремля

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Возобновление прежней практики либо отказ от нее будет сигналом, позволяющим понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону", – сказал источник.

Отмечается, что всего двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. В последний раз информация о том, сколько соглашений с Москвой Киев уже расторг, а сколько собирается денонсировать, появлялась осенью 2018 года.

"Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений (с РФ. – Ред.), но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро – около 40 соглашений", – заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Российский Кремль

При этом российское издание пишет, что почти за год никто данные соглашения не разорвал.

"Число договоров, которые российская сторона считает денонсированными, немного не совпадает с цифрой, приведенной Климкиным. В российском перечне всего 49 двусторонних документов. Из них 30 – межправительственные, в числе которых пакет из четырех соглашений, касающихся статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что информации о том, что Украина выходила еще из каких-либо соглашений, российская сторона давно не получала.

"Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас об этом в известность не ставили", – подытожил источник в дипведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.