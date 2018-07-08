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В Украине придумали, как победить пропаганду Кремля

1.8тЧитать новость на украинском

Россию нужно лишить информационного влияния на президентские выборы в Украине путем блокировки контролируемых ею СМИ, в том числе и отечественных.

Об этом в эфире ObozTV заявил историк Александр Палий.

"Нужно выключить все российские СМИ, в том числе украинские, которые на самом деле управляются Россией. Сейчас это те, которые были куплены пулом Виктора Медведчука, NewsOne, ZIK и 112. Это телеканалы, которые контролируются из России. Просто выключить их и сказать, что это вражеская пропаганда", - считает он.

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По его словам, вражеская пропаганда во время войны представляет особую опасность.

"Во время войны вражескую пропаганду солдатам вообще рекомендуют не поднимать. То есть лежит листовка, ты ее не поднимай, это только навредит тебе, они не хотят тебе добра. Так и Россия не хочет нам добра, она на тех каналах делает то, что ей выгодно", - добавил историк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине раскрыли фейки российской пропаганды.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВыборы президента Украины 2019
Персона
Александр Палий
Место
Украина
Объект
выборы в Украине
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Про пропаганду будут вякать существа, называющие ЛДНР террористами, хотя они не признаны таковыми даже самой Украиной
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Про пропаганду будут вякать существа, называющие ЛДНР террористами
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а вы как хотели? Самая свободная и демократическая страна, населённая нерабами. Всё верно, нерабы должны получать только "правильную" информацию.
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