Амбициозные планы Кремля на Украину: политик из РФ объяснила, что за этим стоит

Все заявления России по поводу признания "ЛДНР", вызваны страхом перед решением США о предоставлении Украине летального оружия.
Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.
"Это решение - волнующая тема для российского руководства", - сказала она.
В то же время, по мнению Курносовой, в России стремительно разворачивается президентская кампания. И основная проблема Кремля - это обеспечение хоть какой-то приличной явки избирателей.
"Именно поэтому в ход идут уже такие надоевшие истории, как признание, например, "ДНР" и "ЛНР", – сказала Курносова.
Как сообщал"Обозреватель", России предрекли серьезные проблемы с экономикой
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