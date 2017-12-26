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Амбициозные планы Кремля на Украину: политик из РФ объяснила, что за этим стоит

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Все заявления России по поводу признания "ЛДНР", вызваны страхом перед решением США о предоставлении Украине летального оружия.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

"Это решение - волнующая тема для российского руководства", - сказала она.

В то же время, по мнению Курносовой, в России стремительно разворачивается президентская кампания. И основная проблема Кремля - это обеспечение хоть какой-то приличной явки избирателей.

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"Именно поэтому в ход идут уже такие надоевшие истории, как признание, например, "ДНР" и "ЛНР", – сказала Курносова.

Как сообщал"Обозреватель", России предрекли серьезные проблемы с экономикой

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Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персона
Ольга Курносова
Место
Россия
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