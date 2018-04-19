России подарили часть украинского острова: Украина категорично ответила

Передача оккупационными властями украинского полуострова Крым земельного участка площадью более 6,5 тысячи квадратных метров на острове Тузла для строительства Керченского моста в собственность России является незаконной.

Соответствующее заявление сделало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, отметив, что данные действия противоречат Конституции и законам Украины, а также международному праву.

"Статьей 73 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. МВОТ осуждает незаконные действия государства-агрессора и призывает мировое сообщество не признавать факт передачи части о. Тузла в собственность РФ, с целью недопущения дальнейшего пренебрежение положениями конституционно-правовых норм украинского законодательства и основных принципов международного права", - отметили в министерстве.

Как сообщал "Обозреватель", оформление передачи земельных участков находится на завершающей стадии.