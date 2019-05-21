Досрочным выборам быть: как изменят правила и почему Зеленский затеял опасную игру

Президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду, но до этого парламент может отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3%.. Досрочные выборы состоятся 21 июля.

Ожидается, что кампания станет короткой, а партия Зеленского “Слуга народа” получит завидный результат.

Что стоит за роспуском парламента, кто победит и почему это может стать первой ошибкой Зеленского — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Они состоятся 21 июля. Это одно из первых глоабльных решений президента;

Вероятно, Верховная Рада под них примет новое избирательное законодательство — отменит мажоритарную систему и снизит проходной барьер для партий до 3%. При этом открытых списков пока не предвидится;

Если выборы пройдут по новым правилам — в Раду могут зайти 7 партий;

Многие юристы и эксперты по конституционному праву называют решение о роспуске политическим. С точки зрения Конституции — оно незаконное. В будущем его могут обжаловать в Конституционном Суде.

Что предлагает Зеленский

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал президент на заседании парламента в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации.

При этом в присущей себе манере Зеленский потроллил действующих нардепов, призвав их принять законы об отмене неприкосновенности, смене избирательной системы, уволить глав ГПУ и СБУ, а затем “повесить себе медальки”.

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Официальная причина роспуска — отсутствие коалиции. По мнению команды президента, ее нет еще с 2016 года. С того момента, как публично в “Европейской Украине” остались две фракции — Блок Петра Порошенко и “Народный фронт”.

Да и сам факт досрочного развала парламента обсуждался сразу же после второго тура президентских выборов. А в канун инаугурации Зеленского идею роспуска поддерживали в той или иной степени все фракции парламента, кроме “Народного фронта”. Логично, ведь партия имеет вторую по численности фракцию, а рейтинг ниже 1%.

Встреча Зе с фракциями

НФ даже вышел из коалиции за два дня до инаугурации, в попытке запустить процесс формирования нового объединения. В таком случае у президента не было бы возможности распустить Раду, ведь до конца их каденции оставалось бы менее 6 месяцев.

Но президента это не остановило, во вторник, 21 мая, он собрал всех глав фракций на консультации. Не обошлось без скандалов, лидер Радикальной партии Олег Ляшко попытался снять встречу на камеру, но не смог — дорогу ему перекрыли сотрудники Управления госохраны.

Спустя 2,5 часа, на брифинге для журналистов, Олег Ляшко раскрыл карты — выборы будут назначены на 21 июля. "Консультации прошли, досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы, ориентировочно, пройдут 21 июля", — сказал он на брифинге.

По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве.

"Согласно консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии, на которой провести изменения (избирательного. — Ред.) законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", — отметила она.

В свою очередь, сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник сообщил, что Зеленский изменениями в законодательство предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%.

Советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан подтвердил информацию и заявил, что уже в среду, 22 мая, Рада может собраться на внеочередное заседание. Могут полностью отменить мажоритарку, а также снизить барьер. При такой расстановке сил — в Раду могут попасть минимум 7 партий.

В итоге, решение о роспуске появилось на сайте президента Украины. Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Готовы ли партии к выборам и кто победит

Гипотетически расстановку сил в будущем парламенте может изменить минимизация проходного барьера. Это возможно лишь при изменении избирательного законодательства. Как уже сказано выше, парламент может пройти на снижение барьера с 5 до 3%. Также значительные коррективы внесет и отмена мажоритарной системы.

Если опустить все юридические моменты и принять досрочные выборы как факт, то важно признать — борьба за кресла в парламенте будет более чем ожесточенная. Досрочные выборы безусловно выгодны для партии “Слуга народа”.

По последним опросам, она может получить около 35% голосов. Не против досрочных выборов и в БПП. Там считают, что относительно высокий рейтинг Петра Порошенко получится конвертировать и в его политсилу. Пока его партия сохраняет за собой 3 место по результатам исследования "Рейтинга" и 4 — по результатам Международного исследовательского центра BURI.

Рады столь ранней кампании и в “Оппозиционной платформе — За жизнь”. Последние опросы дают ей 2 место. Аналогичная ситуация и в "Батьківщині", партия на фоне высокого рейтинга Юлии Тимошенко получит неплохой процент голосов.

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Понижение барьера может стать спасательным кругом сразу для нескольких фракций. По последним данным, Радикальная партия Олега Ляшко наберет 4,9%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова – 4,6%, "Сила и честь" Игоря Смешко – 3,9%, "Свобода" Олега Тягнибока – 2,3%, "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул, Вадим Новинский) – 2%.

Определенные сложности с досрочной кампанией могут возникнуть у “Самопомочі”, но глава партии Андрей Садовый уже призвал всех идти на перевыборы.

Какие проблемы ждут Зеленского

У решения о роспуске парламента есть две стороны.

Первая — политическая. С этой точки зрения Владимир Зеленский сделал все правильно. По данным Киевского международного института социологии за декабрь 2018 года, Верховной Раде доверяют лишь 8% украинцев.

К тому же, рейтинг Зе на пике — лучше результата уже не будет. У него есть реальная возможность завести крупную фракцию в парламент, а затем сформировать лояльный Кабинет министров.

Вторая — юридическая. И тут у решения президента есть нарушения.

Согласно ст. 90 Конституции Украины, есть несколько поводов распустить Раду:

Парламент не смог в течение 30 дней сформировать коалицию;

В течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания;

После отставки Кабмина в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

В этом контексте важно помнить еще одну норму закона — парламент не может быть распущен за полгода до конца своей каденции. Учитывая тот факт, что нынешняя Рада начала работать 27 ноября 2014 года, то крайний срок ее роспуска — 27 мая 2019 года.

Владимир Зеленский

Именно этими нормами, прописанными в Основном законе, решила воспользоваться фракция НФ, выйдя из коалиции 17 мая. Согласно всем правилам, у Рады есть 30 дней на формирование новой коалиции. Если, к примеру, она будет создана в период с 28 мая до 17 июня — у Владимира Зеленского не получится распустить парламент, ибо это уже противоречит норме о 6-месячной работе Рады.

“Мы объявили о выходе из коалиции, должно пройти 30 дней на формирование новой. После этого могут пройти выборы, или нет — это также вопрос. Конституция прямо говорит о создании коалиции в первые 30 дней после выборов, что происходит затем — не прописано", — пояснил OBOZREVATEL нардеп от “Народного фронта” Николай Княжицкий, а также добавил, что вероятность обжалования решения о роспуске в судах есть.

Как считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, депутат Верховной Рады Украины первого созыва Владимир Крыжанивский, решение о роспуске может вызвать правовую коллизию.

Он пояснил, что факт отсутствия коалиции в Раде на протяжении длительного времени никак не был зафиксирован официально. Он также считает, что в будущем решение Зе может быть обжаловано в судах, а также нести реальны риски для президента.

Крыжанивский полагает, что в день официального роспуска группа народных депутатов "в количестве не менее 45 человек" может обратиться в Конституционный Суд Украины о признании Указа неконституционным. Если КС удовлетворит это обращение, работа Верховной Рады Украины текущего созыва должна быть возобновлена.

Верховная Рада

О юридических последствиях роспуска парламентом Зеленским говорит и юрист Александр Марусяк.

“Будет этот Указ конституционным? Нет, не будет. Но, если Рада предоставит молчаливое согласие относительно роспуска и никто не обратится в Конституционный Суд — выборы состоятся вопреки закону и общество их признает. А если кто-то таки обратится в Конституционный Суд? КСУ вполне обоснованно может признать такой указ неконституционным”, — комментирует OBOZREVATEL возможный вариант развития событий юрист.

Кроме того, Зеленский, судя по всему, нарушил статью 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением.

Правда, в Центральной избирательной комиссии уже заявили, что несмотря на юридические пробелы в решении, если президент подпишет указ — выборы состоятся.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", — цитирует секретаря Центральной избирательной комиссии Наталью Бернацкую Интерфакс-Украина.

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