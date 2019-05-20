Роспуск Верховной Рады: в "Народном фронте" возмутились решением Зеленского

Партия "Народний фронт", которая покинула парламентскую коалицию, заявила о незаконности решения президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.

Соответствующий комментарий было опубликовано пресс-службой политсилы. "Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией", – сказано в нем.

При этом, в "Народном фронте" подтвердили готовность поучаствовать в борьбе за депутатские мандаты.

Владимир Зеленский

"Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", – отметили в партии.

Кроме того, у "Народного фронта" нашлось еще одно замечание к инаугурационной речи Зеленского. "Не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский запустил процедуру перевыборов в парламент без надлежащих на то оснований.

Также в комментарии OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, депутат Верховной Рады Украины первого созыва Владимир Крыжанивский заявил: это решение Зеленского приведет к правовой коллизии.

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