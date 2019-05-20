ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Роспуск Верховной Рады: в "Народном фронте" возмутились решением Зеленского

7.5тЧитать материал на украинском

Партия "Народний фронт", которая покинула парламентскую коалицию, заявила о незаконности решения президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.

Соответствующий комментарий было опубликовано пресс-службой политсилы. "Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией", – сказано в нем.

При этом, в "Народном фронте" подтвердили готовность поучаствовать в борьбе за депутатские мандаты.

Новости
"Депутаты шокированы": как в Раде отреагировали на роспуск Зеленским

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", – отметили в партии.

Кроме того, у "Народного фронта" нашлось еще одно замечание к инаугурационной речи Зеленского. "Не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский запустил процедуру перевыборов в парламент без надлежащих на то оснований.

Также в комментарии OBOZREVATEL Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, депутат Верховной Рады Украины первого созыва Владимир Крыжанивский заявил: это решение Зеленского приведет к правовой коллизии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
9
20
Смешно
8
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", ......да дохуя у вас сторонников ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
1В общем как обычно.Одни пpиколы.Смущает только что в Обозе поубавилось слов "мощно" ...К чему б это??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Я не голосовал за Зеленского.но когда парламент начинает затевать интриги с коалицией за 3 дня до присяги...а потом переложить ответственность на президенте за розпуск??? Дураку понятно.что хотели чтоб парламент дальше работал и нашли лазейку...только не нравится.что пидармет авякян не пишет об отставке...єтот мудила еще не оветил за рюкзаки и убийство Белого...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ибрагимов Золтан, Белый твой горит вечным огнём в АДУ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения