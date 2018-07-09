На этой неделе: во фракции Порошенко высказались о роспуске Рады

Процесс роспуска Верховной Рады Украины и подготовка к внеплановым выборам начнется или на этой пленарной неделе (10-13 июля), или парламент доработает до конца своей каденции.

"Мое видение, если Рада и может быть распущенной, то этот процесс в том или ином формате нужно делать на этой неделе. Если на этой неделе ничего не будет сделано, это будет означать, что досрочных выборов не будет, и этот парламент просуществует полностью отведенное для него время", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Алексей Мушак.

По его словам, сейчас в парламенте существует противостояние тех, кто предпочитает провести досрочные парламентские выборы, и тех, кто хочет довести работу депутатов VIII созыва до конца.

"Есть несколько групп, которые руководствуются разными мотивами. Есть группы, которые понимают, что для них перевыборы создадут больше шансов пройти в следующий парламент, чем после президентских выборов. Потому что никто не может сказать, кто будет президентом, соответственно на стороне кого будет соответствующий ресурс. А другая группа считает, что эта ВР должна доработать. Всегда есть борьба различных точек и идей", - объясняет он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если в Украине не будет создано Министерство по делам ветеранов, возможен вероятный роспуск Верховной Рады.