Нардеп о роспуске Рады: Зеленский загнал себя в ловушку

Президент Украины Владимир Зеленский указом о роспуске Верховной Рады загонит себя в ловушку, поскольку тогда парламент не сможет принять ряд необходимых ему решений.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал народный депутат от фракции "Самопоміч" Александр Опанасенко. По его мнению, нардепы полностью сосредоточат свои силы на избирательной кампании, и в Раде "будет довольно сложно собрать голосующее большинство".

"Для нового президента будет довольно серьезная вилка и растяжка. Каждый день будет играть против него. До момента инаугурации время играло на него – ему власть не дают, народ сочувствует, рейтинг растет. Теперь время будет играть против него, народ будет требовать быстрых побед", – отметил Опанасенко.

По его словам, досрочные выборы Рады в ближайшие 2-3 месяца не дадут Зеленскому никаких преимуществ, если пройдут по смешанной системе: "Если выборы будут по текущим правилам, как он сможет контролировать мажоритарную часть? Надо смотреть на мажоритарщиков, мажоритарщики – это половина".

Депутат отметил, что у нового президента сейчас огромный рейтинг. Чтобы перезагрузить Раду, ему нужен Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Однако законопроект об Избирательном кодексе содержит 4 тысячи правок, и если нардепы не захотят пойти навстречу Зеленскому, то рассмотрение документа может растянуться на долгие месяцы.

"Мне кажется, что он слишком рано сказал про роспуск – до того, как провести переговоры "на берегу" перед роспуском. Он уже сказал, теперь должен медийно показать, что он разгоняет Верховную Раду, они там засиделись. А с другой стороны, Верховная Рада должна поддержать его кадровую квоту – министр иностранных дел, министр обороны, глава СБУ", – объяснил Опанасенко.

Как отметил нардеп, преждевременный месседж обрезал Зеленскому возможности для маневра.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов:

закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;

освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.

Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой, что может грозить ему 6 годами тюрьмы.

Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно роспуска Верховной Рады (все подробности читайте здесь). Была достигнута договоренность о проведении досрочных выборов 21 или 28 июля.

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