Роспуск ЦИК: Порошенко заявил о серьезной опасности для Украины

Принятие закона об увольнении членов Центральной избирательной комиссии отбрасывает Украину назад в русский стиль проведения выборов.

Об этом написал пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. По его словам, "карманная" ЦИК является угрозой для Украины.

Как отметил Порошенко, все международные наблюдатели признали свободные и справедливые президентские и парламентские выборы в Украине в 2019 году. Что касается Центральной избирательной комиссии, то в течение избирательного процесса она продемонстрировала независимость, беспристрастность и действовала в строгом соответствии с законом.

Петр Порошенко 24tv.ua

"В следующем году Украину ждут местные выборы, и "карманная" Центральная избирательная комиссия является угрозой для свободного местного самоуправления. Разделяют это мнение и общественные организации: "Опора", Комитет избирателей, и все общественные активисты четко подчеркнули, что это не просто нарушение закона, а серьезное наступление на демократию. "Европейская Солидарность" и я лично решительно осуждаем увольнение членов ЦИК!" – заявил Порошенко.

Ранее член фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов обратился к журналистам с просьбой расследовать, кому и для чего нужна карманная Центральная избирательная комиссия.

Напомним, в ходе пленарного заседания 31 депутатским голосом было поддержано представление президента Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии. Такое решение может стать очередным шагом к узурпации власти и влияния на выборы. Ранее против выступили Общественная сеть "Опора" и Комитет избирателей Украины.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский решил распустить ЦИК якобы из-за массовых жалоб и нарушений.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!