"Монополия на власть разрушена": в Раде оценили риск роспуска

Верховная Рада пока работоспособна, но крупнейшая политическая фракция парламента Блок Петра Порошенка теряет контроль над ситуацией.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил народный депутат от группы “Відродження” Артем Ильюк. По словам нардепа-мажоритарщика, недавний демарш президентской фракции говорит о проблемах внутри самой политической силы.

“Демарш БПП показал потерю управляемости как в команде, так и в партии. В том числе и разрушение монополии на власть. Парламент ситуативно объединившись показал, что сейчас он готов брать ответственность и выступать тем органом, который будет дальше двигать законодательные процессы. Поэтому монополия на власть разрушена”, - считает Ильюк.

Комментируя возможность вынесения в зал вопроса об отмене депутатской неприкосновенности нардеп подчеркнул, что в зале найдется 226 голосов за принятие решения. Но выйдет ли вопрос на голосование, пока никто не знает.

“Если в четверг утром (5 июля, - Ред.) я еще был уверен, что вопрос выйдет в зал. То после голосования 240 голосов без БПП я не могу с уверенностью сказать, как будет проходить эта пленарная неделя. По логике вопрос нужно вносить в повестку дня, чтобы показать, как депутаты будут реагировать на него. Я думаю, 226 голосов будет. Что касается 300 голосов - пока тут не уверен”, - сказал Ильюк.

Отметим, в четверг после провала голосования за рассмотрение вопроса о назначении нового состава ЦИК фракция “Блок Петра Порошенка” покинула парламент и отказалась голосовать другие законопроекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во фракции Порошенко озвучили сценарий роспуска Рады.