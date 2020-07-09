Разумков оценил вероятность роспуска Рады Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью "Стране" сообщил спикер парламента, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Как сказал он, "смысла в роспуске нет никакого".

"Состоянием на сегодня у партии 30% рейтинга. Если бы выборы состоялись на этих выходных, чисто теоретически в Раду прошло бы 170-190 человек", – отметил он. Добавим, во фракции "Слуга народа" сейчас 248 депутатов.

На вопрос о вероятности ситуации, когда Зеленский все-таки пойдет на роспуск парламента, Разумков ответил: "В Украине может быть все что угодно".

"Но если мы исходим из сегодняшних реалий, то оснований ни политических, ни юридических, ни конституционных для досрочного прекращения полномочий действующей Верховной Рады Украины, я думаю, нет. Поэтому я такой ситуации сегодня не вижу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков считает, что на падение рейтинга украинской власти оказали влияние пандемия коронавируса и экономический кризис.