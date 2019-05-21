Роспуск Рады: блогер рассказал, чем опасен план Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду может привести к фактическому параличу украинской власти.
Такое мнение в эфире ObozTV высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов. По его мнению, для Зеленского "войти в клинч с Верховной Радой – это дикость".
"Он просит уволить генпрокурора, главу СБУ, министра обороны, министр иностранных дел сам подал в отставку... Ему нужно назначать людей при отсутствии поддержки парламента. Даже если за увольнения проголосует Верховная Рада – кто за его кандидатов будет голосовать? Люди, которых он выгоняет сейчас под сомнительным предлогом? Маловероятно", – подчеркнул Сазонов.
Журналист также отметил, что без Кабмина президент не сможет назначать губернаторов и глав райадминистраций.
"То есть будет ходить один президент, записывать видеообращения", – заявил он.
В результате, по словам блогера, может сложится ситуация, когда "правительство уходит в отставку, Верховная Рада на грани роспуска, президент один ничего сделать не может".
"Вместо какого-то поступательного движения мы буксуем на месте", – резюмировал он.
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, заявил, что досрочно прекращает полномочия Верховной Рады.
Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов:
закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение;
освободить от должностей главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.
Аналитики OBOZREVATEL считают решение Зеленского не только серьезным нарушением закона, но и очень большой политической ошибкой, что может грозить ему 6 годами тюрьмы.
Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно роспуска Верховной Рады (все подробности читайте здесь).
По итогам консультаций Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.