Роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины, – Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины.

Как сказал он на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой", если в один момент КСУ будет недееспособным и некому будет выполнять обязанности единственного органа конституционной юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности государства.

"В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины, и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КСУ, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для решения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", – предупредил Тупицкий.

По его словам, в разделе 12 Конституции Украины расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, а также порядок его увольнения.

Глава КСУ отметил, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельность Конституционного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL: