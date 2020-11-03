Роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины, – Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины.
Как сказал он на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой", если в один момент КСУ будет недееспособным и некому будет выполнять обязанности единственного органа конституционной юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности государства.
"В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины, и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КСУ, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для решения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", – предупредил Тупицкий.
По его словам, в разделе 12 Конституции Украины расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, а также порядок его увольнения.
Глава КСУ отметил, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельность Конституционного суда.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
2 ноября Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда.