Роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины, – Тупицкий

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Тупицкий заявил об угрозе территориальной целостности Украины

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск КСУ угрожает территориальной целостности Украины.

Как сказал он на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой", если в один момент КСУ будет недееспособным и некому будет выполнять обязанности единственного органа конституционной юрисдикции, то это может привести к нарушению территориальной целостности государства.

"В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины, и для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КСУ, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для решения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", – предупредил Тупицкий.

По его словам, в разделе 12 Конституции Украины расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, а также порядок его увольнения.

Глава КСУ отметил, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельность Конституционного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКонституционный суд УкраиныАлександр Тупицкий