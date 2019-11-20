Є над чим подумати.

Андрій Єрмак курував переговори про обмін та про передачу Україні захоплених військових кораблів. Зеленський не раз підкреслював, що це перемога. Але є одне але. Командувач ВМС Ігор Воронченко каже, що повернули нам фактично консервні банки, які своїм ходом не ідуть. Ще і вирізали все начиння.

"Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян".

Цікаво тільки от хто покаже росіянам дулю, якщо той самий спеціаліст з міжнародних питань Єрмак упевнений, що війну на Донбасі розпочала Україна і Порошенко. А сам він тицяв послу Тейлору під ніс фотку загиблого родича — так достеменно і невідомо, хто той брат був: бойовик терористичного угруповання чи ГРУшник.

Далі. Воронченко своїми одкровеннями про вирізані розетки підніс свиню ОПУ. Бо тепер постає питання: чи можна подати на Росію, щоб відшкодували шкоду катерам? Бо ж заявляти, що Росія виконала свої обіцянки, партнер, молодець, ми її взули — ніяк не можна після цього.

Росія повернула Україні кораблі Обозреватель

Ще далі. Саме Єрмак у нас займається російським напрямком у дуеті із спецназівцем ГРУ Дмітрієм Козаком, який прагнув у 2003 всучити Придністров’я Молдові десь так як нам ОРДЛО. Саме Єрмак веде неофіційну підготовку до норманді.

Так от цікаво — чи не вийде так, що у підсумку нам підсунуть чергову консервну банку. Але там буде бомба, нашпигована тероризмом і мінами.

Як показує практика — Дмитрій Козак та РФ таки отримали своє на молдовському напрямку — що б не було там з`являється проросійський уряд. Цікаво, куди піде Єрмак, коли щось піде не так?

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