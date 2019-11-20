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20 ноября • обновлено в 17:55
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Росія повернула Україні не кораблі, а консервні банки. Вирізали все

2.4т
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Є над чим подумати.

Андрій Єрмак курував переговори про обмін та про передачу Україні захоплених військових кораблів. Зеленський не раз підкреслював, що це перемога. Але є одне але. Командувач ВМС Ігор Воронченко каже, що повернули нам фактично консервні банки, які своїм ходом не ідуть. Ще і вирізали все начиння.

"Вони своїм ходом не йдуть, росіяни їх угробили. Познімали навіть плафони, розетки і унітази. Так що ми зараз покажемо всьому світу варварське ставлення росіян".

Цікаво тільки от хто покаже росіянам дулю, якщо той самий спеціаліст з міжнародних питань Єрмак упевнений, що війну на Донбасі розпочала Україна і Порошенко. А сам він тицяв послу Тейлору під ніс фотку загиблого родича — так достеменно і невідомо, хто той брат був: бойовик терористичного угруповання чи ГРУшник.

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Далі. Воронченко своїми одкровеннями про вирізані розетки підніс свиню ОПУ. Бо тепер постає питання: чи можна подати на Росію, щоб відшкодували шкоду катерам? Бо ж заявляти, що Росія виконала свої обіцянки, партнер, молодець, ми її взули — ніяк не можна після цього.

Росія повернула Україні кораблі

Росія повернула Україні кораблі

Обозреватель

Ще далі. Саме Єрмак у нас займається російським напрямком у дуеті із спецназівцем ГРУ Дмітрієм Козаком, який прагнув у 2003 всучити Придністров’я Молдові десь так як нам ОРДЛО. Саме Єрмак веде неофіційну підготовку до норманді.

Так от цікаво — чи не вийде так, що у підсумку нам підсунуть чергову консервну банку. Але там буде бомба, нашпигована тероризмом і мінами.

Як показує практика — Дмитрій Козак та РФ таки отримали своє на молдовському напрямку — що б не було там з`являється проросійський уряд. Цікаво, куди піде Єрмак, коли щось піде не так?

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Возвращение украинских кораблей Россией
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Изъяты судовые журналы, в которых записан преступный приказ на прорыв под мостом, без соблюдения обычных процедур мирного прохода боевых кораблей. Изъята навигационная аппаратура, где зафиксированы треки движения кораблей. Изъяты боеприпасы, что подтверждает что корабли шли на прорыв вооружёнными. Вырезан кусок обшивки с пробоиной, подтверждающей, что по нарушителям российские пограничники стреляли щадящими боеприпасами - болванками. Всё это будет предъявлено в любом суде. Ну а спереть унитазы - больная тема и мечта любого украинца. Как обычно зеркалят на русских.
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тимчук нина
тимчук нина
Одним словом мародеры. А я все думаю, чего это нам все тыкают унитазами, что-то видно у них с этим не порядки. Помню в СССР. поломанный унитаз заменить было проблема," дифцит", как сказал Райкин. Вспомним фильм " Фонтан". Неужели по прежнему дефицит,но не из-за бедности же, ,а может скрепа такая тырить все, что под руку попадает?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюлям павернули ,консервные банки
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Борисс Робот
Борисс Робот
Драго Кувалда, почерк мародеров налицо... собственно говоря гондурашка этим всегда славилась... мародер на коленях стоящий истинный образ руззкого человека...
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