Для обеспечения защиты украинских врачей Фонд Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 тысяч защитных костюмов, которые уже поступают в Украину.

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сообщил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он, в частности, рассказал, что контрактирования медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Петра Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

"Господь подарил Украине как минимум два месяца перед тем, как у нас начался пик эпидемии. Сейчас он начинается. 10 дней назад у нас были считанные больные, а сегодня – за тысячу больных. Количество больных, которых добавляется каждый день, более сотни. Власть неэффективно, мягко говоря, использовала эти два месяца. Не была создана законодательная база, тогда еще были на складах и ИВЛ, и средства защиты – сейчас этого всего уже нет", – подчеркнул Порошенко.

"Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было у Китая на полтора месяца – 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать у Кореи 100 тысяч костюмов – мой Фонд и "Рошен", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"Благодаря Петру Алексеевичу – они закупили 10 000 костюмов – они приехали, мы помогли самолетом, они приехали сюда", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что защита врачей – это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

"Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил на скорую, оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют – в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей-эпидемиологов – инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал оснастить врачей средствами индивидуальной защиты, чтобы они не подцепили коронавирус от больных пациентов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!