"Готов уйти": Труба назвал дату своей отставки после скандала с прослушкой

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что готов уйти в отставку, но только через три года.

Своей позицией он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если стоит вопрос о том, уйду ли я, – да, но, желательно, через три года", – сказал Труба после обсуждения скандала с записями разговоров в его кабинете.

Труба назвал дату своей отставки после скандала Укринформ

Процедура конкурса на должность директора, по словам Трубы, расписана в законе, как и гарантии независимости ГБР.

Он заверил, что в настоящий момент речь идет не о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа. "По поводу перезагрузки – давайте не будем спешить. Будет 3 декабря и будет ожидаемый результат", – добавил Труба.

Директор ГБР также выразил уверенность, что за год работы органу уже есть чем похвастаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.

В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.

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