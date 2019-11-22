"Готов уйти": Труба назвал дату своей отставки после скандала с прослушкой

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что готов уйти в отставку, но только через три года.
Своей позицией он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Если стоит вопрос о том, уйду ли я, – да, но, желательно, через три года", – сказал Труба после обсуждения скандала с записями разговоров в его кабинете.
Труба назвал дату своей отставки после скандала
Укринформ
Процедура конкурса на должность директора, по словам Трубы, расписана в законе, как и гарантии независимости ГБР.
Он заверил, что в настоящий момент речь идет не о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа. "По поводу перезагрузки – давайте не будем спешить. Будет 3 декабря и будет ожидаемый результат", – добавил Труба.
Директор ГБР также выразил уверенность, что за год работы органу уже есть чем похвастаться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Роман Труба недавно заявил, что в его кабинете были найдены прослушивающие устройства.
В сеть слили записи разговоров в кабинете Трубы. В них фигурирует глава Офиса президента Андрей Богдан.
Труба запаниковал, заверив, что пленки – фейк.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.
В эфире "Свободы слова" Труба ушел от ответа, был ли его голос на пленках с записями разговоров в ГБР.
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