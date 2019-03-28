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Роман Насиров
Роман Насиров
Украинский политик. Глава Государственной фискальной службы Украины. Президент Федерации дзюдо УкраиныВсе статьи автора

Заявление кандидата на пост президента Украины относительно выборов президента Украины

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ЗАЯВЛЕНИЕ

кандидата на пост президента Украины

Насирова Романа Михайловича

относительно выборов президента Украины.

1. Выборы президента Украины не в первый раз в политической истории нашей страны становятся поводом для гражданского противостояния, что обязывает нас серьёзно задать вопрос о необходимости конституционной реформы.

2. Действующая система, построенная на конфликте внутри исполнительной власти, неизбежно провоцирует конфликт между президентом и правительством, когда президент назначает руководство областей, а правительство несет ответственность за финансирование социальных и экономических программ.

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3. Все политические силы и лидеры общественного мнения, которые ответственно относятся к происходящему, обязаны признать тот факт, что нам необходима реформа власти по образцу ведущих европейских стран. Иначе говоря, Украина должна стать парламентской республикой.

4. Власть в областях должна избираться жителями, а не назначаться из Киева.

5. Местное самоуправление должно быть лишено политической окраски и дать право гражданам заниматься благоустройством территории своего места жительства вне зависимости от существующих политических идеологий.

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6. Постыдным для Украины является факт, когда общество не просто живет в ожидании фальсификаций во время выборов президента, но и связывает эти действия с действующей властью, что не допустимо для страны, ставшей на путь европейский интеграции, и что неизбежно дискредитирует государство как в глазах граждан, так и в глазах наших международных партнеров.

7. В этом году нам предстоит не только избрать президента, но и сформировать новый парламент, что неизбежно приведёт к волне популизма и обещаний, которые никогда не будут выполнены, но вызовут очередной виток общественных дискуссий, которые будут отвлекать общественность от реальных и насущных проблем.

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8. Все эти факторы с высокой степенью вероятности могут стать причиной дальнейшего политического и экономического кризиса, что в условиях мировой конкуренции может ухудшить наше положение в мировой системе распределения труда.

9. Я обращаюсь ко всем политическим силам и призываю, в первую очередь, заняться реформой государственной власти, ибо не может слабое государство построить сильную экономку, справедливую социальную систему и современную армию.

10. Украина – не первое государство в мире, которое переживает подобный кризис, и мы обязаны доказать всему миру, что способны и достойны того, чтобы стать полноценным участником в системе международной безопасности и дать нашим гражданам достойную правовую и социальную защиту.

Кандидат на пост президента Украины Роман Насиров.

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