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22 ноября • обновлено в 19:57
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"Уже не вернется": в "Слуге народа" сделали заявление о насильнике Иванисове

2.5т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, который заявил о приостановке членства в политсиле из-за судимости за сексуальные преступления, уже не сможет вернуться обратно.

Такое заявление сделал первый замглавы фракции и глава одноименной партии Александр Корниенко в эфире "Радио НВ".

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", – сказал политик.

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Корниенко заявил, что "Слуга народа" не вернет Иванисова

Корниенко заявил, что "Слуга народа" не вернет Иванисова

По словам Корниенко, окончательное решение в отношении Иванисова будет принято 2 декабря — "формализовано фракцией", как и с исключенными ранее нардепами Анной Скороход и Антоном Поляковым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Роман Иванисов Александр Корниенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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