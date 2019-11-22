"Уже не вернется": в "Слуге народа" сделали заявление о насильнике Иванисове

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, который заявил о приостановке членства в политсиле из-за судимости за сексуальные преступления, уже не сможет вернуться обратно.
Такое заявление сделал первый замглавы фракции и глава одноименной партии Александр Корниенко в эфире "Радио НВ".
"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", – сказал политик.
Корниенко заявил, что "Слуга народа" не вернет Иванисова
По словам Корниенко, окончательное решение в отношении Иванисова будет принято 2 декабря — "формализовано фракцией", как и с исключенными ранее нардепами Анной Скороход и Антоном Поляковым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.
В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в "Слуге народа".
Появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.
Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа", заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
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