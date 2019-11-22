"Уже не вернется": в "Слуге народа" сделали заявление о насильнике Иванисове

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, который заявил о приостановке членства в политсиле из-за судимости за сексуальные преступления, уже не сможет вернуться обратно.

Такое заявление сделал первый замглавы фракции и глава одноименной партии Александр Корниенко в эфире "Радио НВ".

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", – сказал политик.

Корниенко заявил, что "Слуга народа" не вернет Иванисова

По словам Корниенко, окончательное решение в отношении Иванисова будет принято 2 декабря — "формализовано фракцией", как и с исключенными ранее нардепами Анной Скороход и Антоном Поляковым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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