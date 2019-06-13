Народна земельна реформа зупинить те безглуздя, яке хочуть зробити з українською землею, з селянами і країною. Україна не місце для експериментів іноземного капіталу та його агентів, не місце для недоучок, які вважають селян за бидло, як і всіх українців.

Реформа дасть всі переваги для швидкого відновлення і розвитку аграрної галузі економіки країни в цілому. Україна - місце для українців, української національно-орієнтованої економіки, українського розуму. В Україні необхідно будувати Україну. Захищати українці повинні своє, а не іноземне з іноземцями в Україні чи нових панів-олігархів – за них не потрібно гинути.

Для початку реформи не потрібні законодавчі зміни і селянам не потрібно шукати гроші – Реформа визначає, що селянин-власник землі є головним.

Реформа - це самостійний обробіток землі її власником через участь у Товаристві власників землі. Реформа робить зі звичайного власника землі незвичайного власника аграрного виробництва – українського селянина.

Реформа - це швидке збільшення доходів селян-власників землі в 2-4 рази.

Реформа - це вимога надання власнику землі права вийти за власним бажанням в будь-який момент з орендних відносин – ярма українського селянства.

Реформа - це забезпечення створення робочих місць, де селянин-власник землі і власник аграрного виробництва самостійно визначатиме рівень оплати праці.

Реформа - поверне землю селянину, втрачену внаслідок оборудок орендаря, його жадібності і підлості, який створив і скористався скрутою селянина і видурив землю за копійки.

Реформа – збереже власниками землі українців. Тільки українець-громадянин може бути власником землі.

Реформа - припинить існування аграрних монополій і олігархів в країні.

Для Реформи не потрібні шкідливі іноземні інвестиції.

Для реформи не потрібні іноземні підприємства, де українці будуть працювати рабами на своїй землі. Українці самі можуть бути власниками таких підприємств.

Для Реформи не потрібен будь-які тлумачення вільних ринків землі, які передбачають розпродаж селянами землі, концентрацію землі в одних руках, набуття у власність землі іноземцями, юридичними особами. люмпенізація країни (перетворення українців на безправних заробітчан, злиднів та безхатченків), втратою українцями омріяної держави!

Так що таке Народна земельна реформа Головіна?

Це ніщо, якщо ти, селянин-власник землі, не хочеш повернути собі свою землю, гідність, державі державність.

Це все, коли ти селянин станеш справжнім власником землі, власником аграрного виробництва і власником своєї Держави.

Селянин, друже, просто впиши замість мого прізвища своє і нехай так зроблять інші 6999999 власників землі і, навіть, всі українці. Нехай реформа носить ім’я українців – кожного окремо і кожного разом. Це Народна земельна реформа.

Народна земельна реформа – Реформа, з якої необхідно починати відновлювати економіку не тільки сільського господарства. Це Реформа, яка забезпечить вирішення всього спектру соціально-економічних проблем країни.

Ми є Влада!

Роман Головін, розробник і втілювач Народної земельної реформи

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