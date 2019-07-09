"Рок-звезда затьмит комика": Reuters предрекло Вакарчуку триумф в политике

Фронтмен группы "Океан Ельзи" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выставляет себя в качестве изменения традиционной политики, врага коррупции и низкого уровня жизни и имеет шансы отодвинуть на задний план президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет агентство Reuters. По словам журналистов, Вакарчук еще давно излагал свои планы провести 21 июля парламентские выборы на платформе, которая включает сокращение количества олигархов, пересмотр системы правосудия и помощь новаторам. А затем, в мае, сформировал свою собственную партию "Голос".

Как говорится в статье, певец пытается подключиться к растущим настроениям против старого формата власти в Украине – это те же самые настроения, которые в апреле обеспечили комедийному актеру Владимиру Зеленскому президентское кресло. Так, Вакарчук выставил себя в качестве изменения традиционной политики, врага коррупции и низкого уровня жизни.

Также, отмечают журналисты, на карту поставлен шанс сформировать правительство страны на передовой противостояния Запада с Россией после аннексии Крыма Москвой в 2014 году.

Святослав Вакарчук "Народный Корреспондент"

По словам автора статьи, недавний опрос показал, что Вакарчук может подняться на третье место на выборах в парламент, что сделает его потенциальным союзником по коалиции, если Зеленскому не удастся выиграть большинство. Обе стороны говорят, что пока рано говорить о связях, но есть общий язык, добавляют журналисты.

К тому же Вакарчук отказался от левых, правых или центристских политических ярлыков, имеет относительный недостаток политического багажа и хочет придерживаться программы реформ, необходимой для получения помощи от Международного валютного фонда.

"Для меня МВФ – это как антибиотики. Вам это не нравится, и вы хотите прекратить использование как можно скорее, но если у вас настоящая бактериальная инфекция, вы принимаете их, потому что в противном случае вам станет хуже", – говорил Вакарчук.

Важным плюсом его политики является и стремление к поддержке Запада на пути прогрессивных преобразований в Украине. Борцом за другое будущее для страны украинцам он запомнился еще с поддержки Революции Достоинства на Евромайдане 2014 года.

"Рефрен одной из его самых известных песен о любви "Я не сдамся без боя" стал скандированием для протестующих. Он говорит, что обещания, сделанные прозападными политиками, пришедшими к власти после этого восстания, остаются невыполненными. Если Украина станет историей экономического успеха, говорит он, это поможет убедить жителей Донбасса и Крыма в том, что им лучше стать частью Украины", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вакарчук рассказал, как собирается изменить Украину после выборов. Также он объяснил, почему его концерты перед выборами — не агитация.

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