ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Родовая травма": журналист указал на главную проблему "мира" с Россией

1.9тЧитать материал на украинском

Главная проблема войны Украины с Россией – это разные желания стран, как урегулировать конфликт.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист Павел Казарин.

"Европа хочет обратно в 2013 год. Снять санкции, торговать с Россией, брать у Москвы деньги. В 2013 году не нужно скидываться на НАТО, бороться с пропагандой и искать альтернативы российскому газу. Украина тоже хочет вернуться в 2013-й. Хочет вернуть территории, восстановить контроль над границей. В 2013-м не нужно получать похоронки с фронта, тратиться на армию и воевать с ядерным государством", – пояснил он.

Новости
Россия поглотит Беларусь? Лукашенко предупредили о "ручном режиме"

Однако Казарин подчеркнул, что такое невозможно, ведь Россия в 2013 год возвращаться не собирается.

"Потому что для ее руководства родовая травма – это 1991 год: распад СССР, парад суверенитетов и проигрыш в "холодной войне". Кремль не собирается обнулять последние 5 лет, потому что он хочет обнулить последние 28 лет", – объяснил журналист.

Ранее Павел Казарин рассказал, что глава Кремля Владимир Путин будет проверять на прочность избранного президента Владимира Зеленского, выискивая его уязвимые точки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже 5-й президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решения Зеленского распустить Верховную Раду и провести референдум по вопросам мирного договора с Россией.

Также новоиспеченный политик Святослав Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Темы
ВойнаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Павел КазаринВладимир Путин
Место
Украина
Тег
война
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
39
Смешно
8
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Клоун этот Казарин. С ядерным государством он воюет, воевальщик опущенный. Весь мир воевать не решается, а эти развоевались, бегут, попами длинные вонючие очереди дают, для устрашения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это сколько же надо столбов от бывшего города героя Киева, до польского Львова, что бы развесить МАНДАйнутых ахтивистов и свiдоме бидло?!?!?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Расслабьтесь, не будет уже никакого 2013 года! Одни его проскакали на майдане, вторые активно поддерживали, надеясь получать смачные гешефты Войну можно остановить, экономические связи восстановить, но Крым уже не станет Украинским, а убитых не воскресить...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения