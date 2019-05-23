"Родовая травма": журналист указал на главную проблему "мира" с Россией

Главная проблема войны Украины с Россией – это разные желания стран, как урегулировать конфликт.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский журналист Павел Казарин.

"Европа хочет обратно в 2013 год. Снять санкции, торговать с Россией, брать у Москвы деньги. В 2013 году не нужно скидываться на НАТО, бороться с пропагандой и искать альтернативы российскому газу. Украина тоже хочет вернуться в 2013-й. Хочет вернуть территории, восстановить контроль над границей. В 2013-м не нужно получать похоронки с фронта, тратиться на армию и воевать с ядерным государством", – пояснил он.

Однако Казарин подчеркнул, что такое невозможно, ведь Россия в 2013 год возвращаться не собирается.

"Потому что для ее руководства родовая травма – это 1991 год: распад СССР, парад суверенитетов и проигрыш в "холодной войне". Кремль не собирается обнулять последние 5 лет, потому что он хочет обнулить последние 28 лет", – объяснил журналист.

Ранее Павел Казарин рассказал, что глава Кремля Владимир Путин будет проверять на прочность избранного президента Владимира Зеленского, выискивая его уязвимые точки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

Позже 5-й президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решения Зеленского распустить Верховную Раду и провести референдум по вопросам мирного договора с Россией.

Также новоиспеченный политик Святослав Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся