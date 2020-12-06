Родной город Зеленского выбирает мэра: все подробности

В воскресенье, 6 декабря, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в родном городе президента Владимира Зеленского – Кривом Роге на Днепропетровщине.

В частности, жители будут выбирать между двумя кандидатами: советником нынешнего мэра Константином Павловым от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также Дмитрием Шевчиком от "Слуги народа".

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию всех подробностей голосования

08:00 – В Кривом Роге, где проходит второй тур выборов, открылись избирательные участки (всего 294). Голосование началось и проходило с соблюдением карантинных мероприятий. Оно продлится до 20:00.

08:15 – Известно, что на 15 минут позже открылся участок №121 553 в Криворожском онкодиспансере. Как сообщил местный портал 0564.ua, туда не допустили наблюдателей от гражданской сети ОПОРА.

08:30 – К несению службы в день выборов приступила почти тысяча правоохоранителей. Они несут службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции НПУ в Facebook. Там добавили, что в "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало

09:00 – В повторном голосовании в целом смогут принять участие более 484,8 тыс. Избирателей. Результаты должны быть установлены не позднее 11 декабря 2020 года.

Выборы мэра в Кривом Роге

09:30 – По информации Криворожского отдела полиции, нарушений во время открытия избирательных участков не зафиксировано. В помещениях созданы необходимые противоэпидемические условия, проводится дезинфекция, а избирателям измеряют температуру.

09:50 – Накануне выборов было получено 484,8 тысячи бюллетеней. Как сообщает местное издание "Рудана", утром на участки пришло немного людей, большинство – старшего возраста. Голосование продлится до 20:00.

Во время второго тура выборов мэра в Кривом Роге работают 294 избирательных участка

10:20 – Наблюдатели "Опоры" зафиксировали на участках в Кривом Роге присутствие посторонних лиц. Отмечается, что на избирательном участке №121706 в помещении присутствуют полицейские. Кроме этого, представители экзит-пола проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551. Наблюдатель сообщили об этом инциденте полицию и председателя УИК. Еще на двух участках они "зафиксировали посторонних лиц, которых трудно идентифицировать".

В помещениях участков созданы необходимые противоэпидемические условия

11:00 – Во время второго тура выборов городского головы Кривого Рога были зафиксированы первые нарушения: голосование за пределами кабинки, бюллетени выдавал только один член комиссии, задержка с печатью протокола утреннего заседания. Например, на избирательном участке №121550 (школа №130) на одном из входов не было пандуса и отсутствовал указатель о наличии надлежащего входа для лиц с инвалидностью, хотя сам участок находится на втором этаже.

11:30 – Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщили, что ряд участковых избирательных комиссий на утреннем заседании до начала голосования за мэра Кривого Рога не вели протокол, вносили данные карандашом или в блокнот. Всего таких УИК – 13,56% (погрешность +/- 8,81%).

Избирателям на участках в Кривом Роге измеряют температуру

12:00 – В Кривом Роге на спецучастке, который расположен в больнице №4, наблюдателя "Опора" не допускали к наблюдению за выборами без негативного теста на COVID-19. Представитель Гражданской сети в регионе Вадим Головченко рассказал, что дежурный врач заставил женщину сдать экспресс-тест на COVID-19. Он был отрицательным. Тогда наблюдателю сделали еще ряд исследований и даже предлагали рентген. Только после этого наблюдательница, хоть и с опозданием, была допущена на участок, передает "Радио Свобода".

12:10 – Состоянием на 12:10 на избирательных участках Кривого Рога зафиксировали около 60 нарушений.

На избирательных участках Кривого Рога зафиксировали десятки нарушений

12:35 – Наблюдатели гражданской сети "Опора" рассказали, что на избирательном участке №121522 в Кривом Роге состоялось вероятное фотографирование бюллетеня избирателем.

13:00 – В полицию Кривого Рога поступило 16 сообщений, связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства во втором туре голосование за мэра, сообщает "Первый Криворожский".

13:20 – В "Опоре" заявили, что на 12:00 явка избирателей во втором туре выборов городского головы в Кривом Роге составила 14,65% (погрешность – 0,82%). Этот показатель превысил явку во время первого тура, который состоялся 25 октября. По всей Украине тогда на 12:00 зафиксировали 13,5%. В первом туре финальная явка в Кривом Роге составила 36,8%.

Данные по явке избирателей во время второго тура голосования на выборах мэра в Кривом Роге

14:15 – Полицейские привлекли к ответственности мужчину, который на избирательном участке порвал бюллетень для голосования. Отмечается, что горожанин пришел голосовать на избирательный участок в Металлургическом районе. Когда ему выдали бюллетень, он его порвал.

Второй тур выборов мэра Кривого Рога

15:00 – На 13:00 явка избирателей во втором туре голосования за мэра Кривого Рога составила уже 18,4%, сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

15:30 – В полицию поступило уже 20 сообщений, связанных с возможными нарушениями во время выборов. Например, выброшенные бюллетени обнаружили в туалете криворожской школы, где расположился избирательный участок.

16:10 – В Кривом Роге члены двух комиссий позволили проголосовать людям, у которых не было паспортов. Как сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на "Опору", избиратели показывали на участках только приложение "Дія" или загранпаспорт и смогли проголосовать.

17:22 – В Кривом Роге среди избирателей разыграют смартфон iPhone 12 и наушники AirPods Pro. Соответствующую информацию разместили на странице "Реальный Кривой Рог" в Instagram. Подписчикам предложили прийти на выборы, проголосовать, сфотографировать бюллетень так, чтобы на нем не было видно, за кого они проголосовали, и выставить фото в социальной сети с отметкой.

17:29 – Явка избирателей по данным Гражданской сети "Опора" в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28% (погрешность – 1,25%).

Явка избирателей на 16:00 "Опора"

17:30 – По состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Об этом сообщил пресс-центр полиции Днепропетровской области. По факту повреждения бюллетеня правоохранителями составлен административный протокол по ст. 212-23 КУоАП. По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения.

17:59 – Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок №121674 (ул. Екатерининская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Об этом сообщила "Опора". Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту.

Что было после первого тура местных выборов в Кривом Роге

Первые данные экзит-полов свидетельствовали, что на выборах лидировал нынешний мэр Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"). За ним шел "слуга" – гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик.

Однако в президентской партии "Слуга народа" тогда заявили якобы о массовых нарушениях во время голосования. А парламентарий Елена Криворучкина даже обвинила действующую власть города в попытке не допустить второго тура выборов мэра.

17 ноября действующий мэр Кривого Года Юрий Вилкул, который на этой должности находился в течение 10 лет, заявил об отказе в участии во втором туре выборов мэра 6 декабря. Чиновник заверил, что причина этому – состояние здоровья.

Согласно ч. 4 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

За Вилкула 25 октября проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45 213 (25,94%), Павлов был на третьем месте – 15 941 голос, или 9,15%.

Константин Павлов и Дмитрий Шевчик

Как Зеленский агитировал за "слугу"-кандидата в мэры

Не так давно Комитет избирателей Украины (КИУ) уличил главу государства Владимира Зеленского в агитации за "слугу" Дмитрия Шевчика перед выборами мэра в Кривом Роге.

В частности, во время рабочей поездки в родной город 26 ноября президент пожелал кандидату победы. Также, отметили в КИУ, комментарии агитационного характера были размещены и на официальном сайте главы государства.

Ко всему прочему, перед самым вторым туром выборов главы Кривого Рога Зеленский призвал криворожцев прийти на избирательные участки, чтобы "выбрать достойного мэра, который действительно любит город". Для этого он специально снял видеоролик.

Заметим, что результаты голосования во втором туре местных выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 11 декабря включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Кривом Роге во время проведения местных выборов 25 октября зафиксировали 150 нарушений, которые могут свидетельствовать о манипуляциях и намерениях исказить результат.