Родной город Зеленского выбирает мэра: все подробности

В воскресенье, 6 декабря, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в родном городе президента Владимира Зеленского – Кривом Роге.

В частности, жители будут выбирать между двумя кандидатами: советником нынешнего мэра Константином Павловым от "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также Дмитрием Шевчиком от "Слуги народа".

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию всех подробностей голосования

08:00 – В Кривом Роге, где проходит второй тур выборов, открылись избирательные участки.

Первые данные экзит-полов свидетельствовали, что на выборах лидировал нынешний мэр Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"). За ним шел "слуга" Дмитрий Шевчик.

Однако в президентской партии "Слуга народа" тогда заявили якобы о массовых нарушениях во время голосования. А парламентарий Елена Криворучкина даже обвинила действующую власть города в попытке не допустить второго тура выборов мэра.

17 ноября действующий мэр Кривого Года Юрий Вилкул, который на этой должности находился в течение 10 лет, заявил об отказе в участии во втором туре выборов мэра 6 декабря. Чиновник заверил, что причина этому – состояние здоровья.

Не так давно Комитет избирателей Украины (КИУ) уличил главу государства Владимира Зеленского в агитации за "слугу" Дмитрия Шевчика перед выборами мэра в Кривом Роге.

В частности, во время рабочей поездки в родной город 26 ноября президент пожелал кандидату победы. Также, отметили в КИУ, комментарии агитационного характера были размещены и на официальном сайте главы государства.

Ко всему прочему, перед самым вторым туром выборов главы Кривого Рога Зеленский призвал криворожцев прийти на избирательные участки, чтобы "выбрать достойного мэра, который действительно любит город". Для этого он специально снял видеоролик.

Заметим, что результаты голосования во втором туре местных выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 11 декабря включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Кривом Роге во время проведения местных выборов 25 октября зафиксировали 150 нарушений, которые могут свидетельствовать о манипуляциях и намерениях исказить результат.