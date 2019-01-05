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"Родная страна" поддержала Гриценко как единого кандидата от демоппозиции

1.6тЧитать материал на украинском

Партия "Общественное движение "Родная страна"" на съезде поддержала лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко как единого кандидата в президенты Украины от демократической оппозиции.

III Съезд политической партии "Гражданское движение" Родная страна"" Николая Томенко состоялся 4 января, передает пресс-служба Гриценко.

Во время выступления Томенко напомнил, что задолго до начала избирательной кампании его политическая сила призвала проукраинские и проевропейские силы объединить свои усилия в борьбе за Украину.

"В стратегии "Украинский Президент-2019" мы предложили национальному политикуму и обществу критерии, по которым объединиться можно и необходимо. Такими критериями являются совместные мировоззренческие ценности и видение будущего Украины; ведение избирательной кампании по принципу не против друг друга, а за Украину и против ее врагов; совместная защита избирательных результатов", - сказал Томенко.

Он добавил, что его партия действует последовательно. Поэтому на съезде партии "Общественное движение "Родная страна"" решили поддержать Анатолия Гриценко на выборах Президента Украины и двигаться совместно на парламентские и местные выборы.

"У нас общее видение проблем, стоящих перед страной, общее видение путей, одинаковое понимание экономического пакета, антикоррупционного, безопасности, экологического, у нас одинаковые ценности", - сказал в свою очередь Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Гриценко, Томенко и председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук заявили об объединении сил перед президентскими выборами, которые назначены на 31 марта 2019 года.

Гриценко опережает Порошенко в президентском рейтинге и у Гриценко наибольший потенциал к росту президентского рейтинга.

Персона
Анатолий Гриценко
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это практически победа! Теперь их уже человек сто!
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