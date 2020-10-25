Родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге и ответили на опрос. Видео

Мирослав Семенюк Политика 12:48, 25.10.2020 Обновлено: 12:49, 25.10.2020

Родители президента Украины Александр и Римма Зеленские проголосовали на местных выборах в родном Кривом Роге.

Как сообщает "Радио Свобода", после голосования они приняли участие во всеукраинском опросе Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На все пять вопросов родители президента ответили "Да".

Мама Зеленского попросила журналистов их не снимать, а отец все же дал краткий комментарий. Он отметил, что очень ждет перемен после этих выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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