Родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге и ответили на опрос. Видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
1,5 т.

  • На все пять вопросов опроса родители Зеленского ответили "Да"

  • Мама президента попросила журналистов их не снимать

  • Его отец отметил, что очень ждет перемен после этих выборов

Отец Зеленского отметил, что очень ждет перемен после выборов

Родители президента Украины Александр и Римма Зеленские проголосовали на местных выборах в родном Кривом Роге.

Как сообщает "Радио Свобода", после голосования они приняли участие во всеукраинском опросе Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На все пять вопросов родители президента ответили "Да".

Мама Зеленского попросила журналистов их не снимать, а отец все же дал краткий комментарий. Он отметил, что очень ждет перемен после этих выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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