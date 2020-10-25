Родители Зеленского проголосовали в Кривом Роге и ответили на опрос. Видео
На все пять вопросов опроса родители Зеленского ответили "Да"
Мама президента попросила журналистов их не снимать
Его отец отметил, что очень ждет перемен после этих выборов
Родители президента Украины Александр и Римма Зеленские проголосовали на местных выборах в родном Кривом Роге.
Как сообщает "Радио Свобода", после голосования они приняли участие во всеукраинском опросе Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На все пять вопросов родители президента ответили "Да".
Мама Зеленского попросила журналистов их не снимать, а отец все же дал краткий комментарий. Он отметил, что очень ждет перемен после этих выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
Всеукраинский опрос профинансирует партия "Слуга народа".
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, инициированного Зеленским.
OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию с избирательных участков, где проходит опрос Зеленского.