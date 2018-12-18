Рано чи пізно це мало статися. Що так рано чи пізно воно і буде, всі розуміли. Не знали лише – рано чи пізно? Ось вони – свіженькі новини, про які чомусь сором’язливо мовчать наші, прости господи, ЗМІ та їх штатні коментатори з будь-яких приводів.

Поки увага майже всієї країни була прикута до попівських розбірок, наші слуги Феміди вирішили наочно продемонстрували суспільству, як на практиці виглядає найвідоміший біблійний наказ – люби свого ближнього.

Дехто дочекався подарунків – від таких собі Святих Миколайчиків у чорних мантіях. Сучасні чудотворці з молоточками і Карним кодексом змогли виконати майже все, про що їх просили слухняні хлопці у своїх листах. Хлопці, чиї справи вони ретельно розглядали протягом певного часу.

Сезон передноворічних подарунків від нашої судової системи для правильних пацанів набирає обертів. Печерський районний суд тишком-нишком, без зайвого галасу, начебто мимохідь, прийняв доленосне рішення. Як того і вимагав замовник.

14 грудня стало відомо, що рішенням Печерського суду було скасовано арешт коштів та банківських рахунків понад 26 фірм, які належать персонам, що входили до найближчого оточення колишнього гаранта.

А зараз, увага, найцікавіше – прийняте судове рішення оскарженню не підлягає. Від слова "ВАПЧЕ". І це, безумовно – бінго. Я б навіть сказав – бінго-бонго.

Що б там не казали штатні базікали з телеекранів, особисто у мене складається враження, що цього грудня в наших судах проходять якісь різдвяні розпродажі. Хлопці у мантіях як з ланцюга зірвалися і вже ні на кого не звертають увагу.

Але, то таке. Головне, що судову реформу проведено. На вимогу МВФ. Суддям зарплатню та пенсії підвищили. Пільгами їх пожитєво забезпечили. Особисте життя слуг Феміди сховали від громадського суспільства за високими і недоторканими парканами Кончі Заспи.

Раділи тоді з цього приводу, наче малеча, що отримала довгоочікувану цукерку.

Результат – ось він. Ще трохи, і доведеться золотий батон повертати господарю. Може, саме тому Оболонський райсуд Києва так відверто зволікає з прийняттям рішення щодо держзради шановного Віктора Хведоровича.

А тим часом, столичними вулицями бігають якісь мудаки без трусів. Зізнаюся, я доволі довго чекав, чи з’явиться, чи ні в мережі це відео. І таки дочекався. Сподіваюсь, ви вже в курсі. Минулої п’ятниці у самісінькому центрі воюючої країни зграя, м’яко кажучи, неспортивної зовнішності чоловіків бігала голяка. Ось вони.

Ще раз повторюся. Це самісінький центр воюючої країни, яка знаходиться у напіввоєнному стані, і за версією нашого РНБО, Генштабу, СБУ та МВС з дня на день може бути атакована з боку Московії.

А ось ще одна новина – як раз про те, як столичне СБУ готується до можливого ворожого наступу.

Столичні копи о п’ятій ранку затримали підполковника Служби безпеки України, який, погрожуючи пістолетом, віджав у таксиста автомобіль Toyota.

kiev.informator.ua

Ні, можливо офіцер вирішив, що нарешті, так би мовити, почався його зоряний час, і вже можна починати брати все, що йому подобається. Можливо, він поспішав на передову, аби там битися з москалями.

Достеменно, що саме відбулося у центрі Києва тієї ночі - невідомо. Керівництво відповідних структур мовчить, наче води в рота набрало. Думаю, гадають, яку версію повісити у якості локшини на вуха суспільству. Ну, як завжди.

Ладно, почекаємо. Можливо, почуємо розповідь про таємну нічну спецоперацію, яку проводили "сучасні чекісти".