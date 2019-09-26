"Риски безумные!" Климкин пояснил опасность скандала с Трампом для Украины

Риски для страны после обнародования стенограммы разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского просто безумные.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "theБабель". По его словам, краткосрочных рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться из-за опасности импичмента Трампа.

Разговор Трампа и Зеленского

"И есть огромные среднесрочные риски, потому что для рядового американца Украина превращается в источник проблем. Это угрожает двухпартийному консенсусу поддержки Украины Соединенными Штатами", - пояснил Климкин.

Экс-министр уверен, что теперь Украина должна придерживаться сбалансированного подхода ко всем основным игрокам американской политики и ни в коем случае не создавать впечатление, что наши действия влияют на ход предвыборной кампании в США.

Ми в новій ері. Всі ЗМІ обговорюють виклад розмови Трамп-Зеленський. Тепер всі такі розмови будуть вестися через призму можливого оприлюднення. Дипломатії буде більше, відвертості менше. Не факт, що це добре — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

Текст показали в Белом доме. Вскоре в сети появился перевод беседы, которая состоялась 25 июля в 9:33 по Вашингтону.

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