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27 сентября • обновлено в 19:34
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"Риски безумные!" Климкин пояснил опасность скандала с Трампом для Украины

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Риски для страны после обнародования стенограммы разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского просто безумные.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "theБабель". По его словам, краткосрочных рисков, таких как сокращение военной помощи, нет, но отношение ключевых лиц нынешней американской администрации к Украине может измениться из-за опасности импичмента Трампа.

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Разговор Трампа и Зеленского

Разговор Трампа и Зеленского

"И есть огромные среднесрочные риски, потому что для рядового американца Украина превращается в источник проблем. Это угрожает двухпартийному консенсусу поддержки Украины Соединенными Штатами", - пояснил Климкин.

Экс-министр уверен, что теперь Украина должна придерживаться сбалансированного подхода ко всем основным игрокам американской политики и ни в коем случае не создавать впечатление, что наши действия влияют на ход предвыборной кампании в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 сентября, в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за содержания которого американцы начали процедуру импичмента.

Текст показали в Белом доме. Вскоре в сети появился перевод беседы, которая состоялась 25 июля в 9:33 по Вашингтону.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Павел Климкин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Совет...легче вам всем ныне повеситься...разом.
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Simon Igor
Simon Igor
Сироткин Андрюха, зачем и по какой причине? Или после боярышника ты сам не понимаешь, что несёшь?
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