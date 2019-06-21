РФ задолжала украинской журналистке 1 млн грн: "Сила права" выиграла суд

Объединение "Сила права" выиграло суд в пользу украинской журналистки, общественной активистки и вынужденной переселенки из Крыма Анны Андриевской против России.

По решению Соломенского районного суда Киева ей положена компенсация морального ущерба в 1 млн грн от Российской Федерации. Об этом сообщило объединение на своем сайте 18 июня.

Анна Андриевская Радио Свобода

"Команда "Силы права" в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации за моральный ущерб в размере 1 043 778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек)", – говорится в сообщении.

В объединении подчеркнули, что каждый гражданин Украины, который пострадал из-за агрессии Российской Федерации против Украины, имеет право на компенсацию. На сайте организации сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более $3,5 млрд, которые принадлежат РФ.

Как сообщило издание "Гордон", в начале июня "Спільна справа" Александра Данилюка и "Сила права" экс-нардепа Андрея Сенченко объявили, что договорились о совместных действиях на выборах и принципах, вокруг которых будут формировать политическое объединение: Россия является агрессором, приоритет для Украины – евроинтеграция и НАТО, ключевой критерий эффективности госуправления – индекс счастья ООН.

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