РФ приняла часть условий, готовят новый обмен: у Зеленского раскрыли детали заседания ТКГ

Россия согласилась на часть условий Украины в вопросе урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, по обсуждению сформированных списков лиц для последующего обмена пленными.

Об этом договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое проходило 28 мая в формате видеоконференции. Как пишет пресс-служба президента Украины, на нем прежде всего говорили о необходимости установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины на Донбассе.

Так, представители СММ ОБСЕ заявили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники оккупационных войск на территории ОРДЛО Украины. При этом специалисты подчеркнули, что не подтвердили ни одного факта обстрела со стороны ВСУ.

Украина, Россия и ОБСЕ обсудили ситуацию на Донбассе

"Достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которые заключаются в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами. Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение пленных.

Кроме этого, стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности, в Золотом. Еще шла речь о вопросе обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

Представители России на заседании ТКГ в очередной раз подняли вопрос проведения выборов на территории ОРДЛО. Украинская сторона подчеркнула, что это может случиться только после выполнения требований безопасности: вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей.

"Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы и налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории", – добавляют в пресс- службе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина срочно инициировала заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.