РФ приняла часть условий, готовят новый обмен: у Зеленского раскрыли детали заседания ТКГ
Россия согласилась на часть условий Украины в вопросе урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, по обсуждению сформированных списков лиц для последующего обмена пленными.
Об этом договорились во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое проходило 28 мая в формате видеоконференции. Как пишет пресс-служба президента Украины, на нем прежде всего говорили о необходимости установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины на Донбассе.
Так, представители СММ ОБСЕ заявили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники оккупационных войск на территории ОРДЛО Украины. При этом специалисты подчеркнули, что не подтвердили ни одного факта обстрела со стороны ВСУ.
"Достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которые заключаются в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами. Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контролю со стороны СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность по обсуждению на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение пленных.
Кроме этого, стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности, в Золотом. Еще шла речь о вопросе обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.
Представители России на заседании ТКГ в очередной раз подняли вопрос проведения выборов на территории ОРДЛО. Украинская сторона подчеркнула, что это может случиться только после выполнения требований безопасности: вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей, и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей.
"Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы и налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории", – добавляют в пресс- службе президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина срочно инициировала заседание из-за обострения ситуации на Донбассе.