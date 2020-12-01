РФ пригласила "Л/ДНР" на неформальную встречу: пропагандисты назвали ее выступлением в Совбезе ООН

В "ЛНР" и "ДНР" неформальную и неофициальную встречу с представителями РФ преподнесли как выступление на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщило российское агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "МИД ДНР", представители "непризнанных республик" якобы выступят на заседании СБ ООН. Темой мероприятия будет "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2015 года по урегулированию в Украине".

В сообщении уточнили, что встреча пройдет по формуле Аррии.

О проведении мероприятия сообщило в Twitter представительство России в ООН.

Как пояснено на сайте ООН, встречи по формуле Аррии являются конфиденциальными и неформальными. Они не относятся к числу мероприятий Совета Безопасности и созываются по инициативе его члена или членов. Здесь инициаторы встречи могут в частном порядке пообщаться с лицами, мнение которых хотели бы услышать.

Эти заседания проводятся в одном из залов, а не в зале Совета Безопасности. Сотрудники Секретариата, за исключением устных переводчиков и сотрудника по конференционному обслуживанию, не участвуют в таких мероприятиях. О проведении этих заседаний не объявляется в "Ежедневном Журнале Организации Объединенных Наций".

Таким образом, в стенах Собвбеза ООН пройдет неформальная и неофициальная встреча между представителями "Л/ДНР" и официальными представителями РФ.

Россия объявила о встрече с представителями "Л/ДНР" Twitter

Процесс по формуле Аррии назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).

Хотя посол Аррия, выполнявший в то время функции председателя Совета Безопасности, сам созвал в 1992 году "заседание по формуле Аррии", как показывает практика последнего времени, такие заседания созываются в большинстве случаев по инициативе членов Совета, а не председателя.

Член Совета, предлагающий провести такое заседание, выступает также в качестве его председателя.

Как писал OBOZREVATEL, Россия активизировала в Украине пророссийские СМИ, журналистов и "агентов влияния" для дискредитации военного и политического руководства страны.