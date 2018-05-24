РФ продовжує затримання морських суден в Азовському морі біля Бердянська на шляху в/з Бердянськ та Маріуполь

23 травня о 21:00 припинило дію попередження РФ про закриття військовими району Азовського моря на південь від Бердянську у зв'язку з навчаннями та стрільбами. Раніше саме з цим ми зв'язували затримання та обшуки суден, що прямують до/з українських портів Бердянська та Маріуполя (бо раніше, з 30 квітня, такі затримання мали місце переважно в Керченській протоці). Але ми помилилися.

1. 23 травня 2018 приблизно о 23:30 (тобто вже після припинення дії "попередження") в тому ж районі, в 13 милях на південь від Бердянської коси було затримано MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (належить болгарському власнику, йшло з Маріуполя до Бургаса), а вранці 24.05.2018 приблизно о 08:00 затримали турецький HACI RUSTU K - IMO: 7615969, йде з Туреччини до Маріуполя.

2. Ніяких навчань та стрільб в закритому районі Азовського моря РФ де-факто НЕ проводила!!! Спостерігалось 2 (два) алюмінієвих катери типу "Wellboat" (це моторна лодка). Це називається "взять на понт". Перевірили реакцію України, впевнились, що вона ніяка. Будуть йти далі.

3. Висновок: дії РФ на морських шляхах до Бердянська та Маріуполя спрямовані на залякування судновласників з метою їхньої відмови від роботи з цими портами.

4. Всі наші військові прогнози та пропозиції щодо Азовського моря залишаються в силі...