Результаты выборов в РФ могут быть непризнанными из-за Крыма

Президентские выборы в Российской Федерации могут быть непризнанными из-за их проведения в аннексированном Крыму.

"Незаконное голосования в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", - рассказала спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

Отметим, накануне появился первый экзит-полл по Крыму, согласно которому Путин якобы набрал более 90% голосов.

Как писал "Обозреватель", в России выступили с угрозами в адрес Украины из-за запрета выборов, однако в ОБСЕ не стали поддерживать Кремль.

Также Россия пожаловалась в ООН и другие международные организации на игнор их истерики со стороны Украины.