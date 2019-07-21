Вакарчук войдет? В "Слуге народа" заговорили о монокоалиции

Партия "Слуга народа", которая по результатам Национальго эксзит-пола набирает 43,9% голосов, собирается самостоятельно создать коалицию.

Как сообщили журналисту OBOZREVATEL источники из штаба "Слуги народа", партия постарается самостоятельно создать коалицию. Добирать членов коалиции будут из самовыдвиженцев, чтобы собрать примерно 230 человек.

В то же время не исключается коалиция с партией Святослава Вакарчука "Голос", но костяк верных будет 230.

Как ранее сообщал Обозреватель, 21 июля 2019 в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

Согласно итогам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, которые огласили в 20:00 во время пресс-конференции, в новый состав Верховной Рады Украины пройдут "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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