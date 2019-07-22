Результаты выборов в Раду: стало известно, какие социологи угадали

Первые результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 показали, что самым точным был прогноз Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Это подметили создатели Telegram-канала "Выборы-2019". При этом уточняется, что во время второго тура выборов президента в 2019 году точнее всех были прогнозы Киевского международного института социологии (КМИС).

Выборы в Раду "112 Украина"

Так, центра Разумкова отдавал "Слуге народа" 44,4%.

Следующие проходные партии располагались таким образом:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,3%

"Европейская солидарность" – 7,5%

ВО "Батьківщина" – 8,5%

"Голос" – 6,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Так, по данным обработки 41,7% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 42,34%.

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