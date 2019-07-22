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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Результаты выборов в Раду: стало известно, какие социологи угадали

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Первые результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 показали, что самым точным был прогноз Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Это подметили создатели Telegram-канала "Выборы-2019". При этом уточняется, что во время второго тура выборов президента в 2019 году точнее всех были прогнозы Киевского международного института социологии (КМИС).

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Выборы в Раду

Выборы в Раду

"112 Украина"

Так, центра Разумкова отдавал "Слуге народа" 44,4%.

Следующие проходные партии располагались таким образом:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,3%

  • "Европейская солидарность" – 7,5%

  • ВО "Батьківщина" – 8,5%

  • "Голос" – 6,8%.

Результаты выборов в Раду: стало известно, какие социологи угадали

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Так, по данным обработки 41,7% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 42,34%.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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