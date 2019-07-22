Результаты выборов в Раду: стало известно, какие социологи угадали

Первые результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 показали, что самым точным был прогноз Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.
Это подметили создатели Telegram-канала "Выборы-2019". При этом уточняется, что во время второго тура выборов президента в 2019 году точнее всех были прогнозы Киевского международного института социологии (КМИС).
Выборы в Раду
"112 Украина"
Так, центра Разумкова отдавал "Слуге народа" 44,4%.
Следующие проходные партии располагались таким образом:
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,3%
"Европейская солидарность" – 7,5%
ВО "Батьківщина" – 8,5%
"Голос" – 6,8%.
Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Так, по данным обработки 41,7% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" – 42,34%.
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